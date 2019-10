WhatsApp stopt in 2020 ondersteuning voor deze fossiele smartphones

Mobiele Call of Duty breekt record: 100 miljoen downloads in 1 week

9 oktober Geen enkele mobiele game heeft ooit zo’n succesvol debuut gehad als de nieuwe ‘Call of Duty’. Hij is in zijn eerste week 100 miljoen keer gedownload uit de Play Store van Google en de App Store van Apple. ,,Dit is verreweg de grootste lancering van een mobiele game in de geschiedenis, voor wat betreft de spelersbasis in de eerste week”, zeggen de marktanalisten van Sensor Tower tegen persbureau Reuters.