Werkblessures voorkomen? Zo zit je ergonomisch verantwoord achter de laptop

Alle verstelbare bureaus, polssteunen, betere monitoren en luxe bureaustoelen ten spijt, werken (en gamen) we nog altijd vaak in een verkeerde houding. Met deze tips kun je eventuele blessures voorkomen.

Fysio- en manueel therapeut Martijn Mors, van Fysiotherapie Vrij Bewegen, ziet het dagelijks in zijn praktijk: ,,Zeer veel mensen komen met werkgerelateerde klachten bij ons op spreekuur. Veelal rug- en nekklachten. Je kan ze grofweg in drie groepen verdelen: klachten door slechte ergonomie, stressgerelateerde klachten door hoge werkdruk of problemen in de relationele sfeer, problemen met collega’s en leidinggevenden en klachten door inactiviteit.”

Vooral patiënten uit groepen 1 en 3 kunnen veel klachten zelf voorkomen. Hoe kun je je werkplek zo inrichten dat je geen klachten veroorzaakt? Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten volgens Martijn Mors.

1. De plek waar je werkt

,,Door corona zijn veel mensen thuis gaan werken en nog altijd wordt er veel hybride gewerkt. Veel mensen zitten nu aan de keukentafel met een laptop te werken. Dat is suboptimaal.

Bedrijven die oog hebben voor hun werknemers hebben een werkplekbudget vrijgemaakt, maar dat is lang niet overal zo. Een keukentafel en een eetkamerstoel zijn niet voor langdurig werk bedoeld. Als het even kan, werk dan aan echt bureau met een goede bureaustoel, het liefst in een aparte ruimte. Een goede stoel maakt echt een wereld van verschil, maar ook in hoogte verstelbare bureaus zijn fijn.”

2. Schermhoogte plus losse apparatuur

De meeste mensen kijken te laag op het scherm wanneer ze op een laptop werken. Daardoor is er kans op overbelasting van je je nek, rug en schouders aanwezig.

Mors: ,,Zonder speciale hulpmiddelen kan er met een laptop eigenlijk uitsluitend in een ongezonde werkhouding worden gewerkt. Dit komt doordat het toetsenbord vastzit aan het beeldscherm. Hierdoor moet de gebruiker zijn nek vooroverbuigen om op het beeldscherm te kunnen kijken. Ook staat het beeldscherm relatief dichtbij, waardoor de ogen zich extra moeten inspannen.

Een touchpad zorgt voor extra belasting voor armen en schouders. Hierdoor kan enkele uren werken aan een ‘kale’ laptop al snel tot lichamelijke klachten leiden, en op den duur mogelijk tot RSI/CANS. Met een dockingstation, of de combinatie van een losse muis, los toetsenbord en los beeldscherm of laptopstandaard is de werkhouding aan de laptop aanzienlijk te verbeteren.”

3. Inactiviteit, zitten is het nieuwe roken

Als je er goed over nadenkt snapt iedereen dat het menselijk lichaam niet gemaakt is om 8 uur per dag zittend door te brengen. ,,Zitten is het nieuwe roken, dat klinkt heftig, maar is echt zo. Mensen bewegen veel te weinig”, aldus Mors. ,,Het loont om na ieder uur even weg te lopen van je bureau, even een ommetje te maken, of desnoods een paar kniebuigingen te doen. Ga in je pauze even een wandeling maken, hou meetings staand, pak de trap in plaats van de lift, maar beweeg ook op je werk.”

Dit soort zaken zijn overigens makkelijk te regelen door bijvoorbeeld een alarm op je smartphone in te stellen, of een app te downloaden die je hieraan blijft herinneren.

De inactiviteit van het lichaam op het werk gaat vaak ook thuis verder, ziet Mors. ,,Mensen ploffen na een dag werken op de bank en komen er niet meer van af. Het is ook verleidelijk met al die series en games. Maar zorg dat je minstens een paar keer week sport.”

4. Verantwoord gamen

Wat voor werken geldt, geldt ook voor gamen. Ook daar kan een goede bureaustoel, een goede monitor en goede randapparatuur het verschil maken, stelt Mors. ,,Sta even op na een paar uur gamen, maak even een rondje door de kamer, strek en rek je uit, drink genoeg water, en ga daarna weer verder. Uren achter elkaar in dezelfde gamehouding kan funest zijn.”

5. Leef gezond

De meest voor de hand liggende tip die Mors kan geven? ,,Leef gezond. Eet gevarieerd. Pak genoeg slaap, drink genoeg water, beweeg, sport regelmatig. Hiermee kan iedereen aan de slag.”

