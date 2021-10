Wereldwijde storing bij Facebook vrij zeldzaam: ‘Het is ernstig mis’

Sinds 17.30 uur zijn Facebook, Instagram en WhatsApp onbereikbaar. ,,Die platforms liggen er wel vaker uit, maar dan is het vaak één van de drie. Soms alle drie, maar dan duurt het maar een kwartier of halfuur. Dat de storing nu al een paar uur aanhoudt, is vrij zeldzaam en duidt erop dat het ernstig mis is”, aldus Wokke.



Samen met een team specialisten buigt Wokke zich over de kwestie. ,,Het is vaag”, concludeert hij. Facebook Nederland kan nog niet zeggen wat er aan de hand is en verder geen informatie geven, laat een woordvoerder weten. Wokke: ,,Dat Facebook zelf aangeeft geen idee te hebben, duidt ook op een probleem dat ze niet standaard in hun draaiboek hebben staan.”