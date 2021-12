Welke clouddienst biedt het meeste waar voor zijn geld?

We werken steeds meer in de cloud en ook foto’s slaan we steeds vaker extern op. Welke clouddiensten zijn er en wat kosten ze?

Was ‘werken in de cloud’ pakweg tien jaar geleden nog een abstract begrip, nu doen we ongemerkt niet anders. Er kleven veel voordelen aan bestanden elders opslaan. De kans dat bestanden kwijtraken is veel kleiner, je kunt ze eenvoudig delen met collega’s en familieleden, en laptops en computers kunnen ‘lichter’ worden uitgerust.



Je hebt immers geen grote schijven meer nodig om alles te bewaren. Bij een brand of inbraak zijn de bestanden veilig, omdat ze buitenshuis staan opgeslagen. Daarnaast kun je je bestanden van ieder apparaat benaderen met behulp van een inlognaam en een wachtwoord.



Nadelen zijn er ook. Voor toegang tot de cloud heb je altijd internet nodig en grote bedrijven kunnen nog wel eens storingen hebben waardoor je tijdelijk niet bij je bestanden kan. Toch wegen de voordelen in de regel veel zwaarder dan de nadelen.

Dropbox

Deze bekende dienst is voor ieder denkbaar apparaat via een app te gebruiken: of je nu Windows, Mac, Linux, iOS, Android, BlackBerry of een Kindle Fire gebruikt, Dropbox staat voor je klaar. Bij Dropbox krijg je 2 GB gratis opslagruimte. Die is uit te breiden naar Dropbox Plus met 2 TB voor 9,99 euro per maand of Dropbox Family met 2 TB 16,99 euro per maand. Family kan met zes mensen gedeeld worden.



Een zakelijke versie kost 25 euro per maand en biedt klanten 3 TB aan opslag. Handig: Dropbox maakt gebruik van versie-tracking zodat je precies ziet wie welke veranderingen precies heeft doorgevoerd. Daarnaast kun je desgewenst eerdere versies terugzetten.

Google Drive/ Google One

Google Drive zal voor menig Android-gebruiker een veel gebruikte clouddienst zijn.



Standaard krijgt iedereen met een Google-account 15 GB gratis. Daarmee bieden ze de meeste gratis opslag van de vier aanbieders die we hier bespreken. Die 15 gigabyte geldt overigens wel voor alles wat je gebruikt onder Google en deze wordt gedeeld door Google Drive, Gmail en Google Foto’s.



Als je dus veel mailt met Gmail en je slaat veel foto’s op, dan zal je al snel moeten upgraden en dus betalen. Als je upgradet naar Google One, gaat je totale opslagcapaciteit naar 100 GB of meer, afhankelijk van het abonnement dat je kiest. Sinds de herfst van dit jaar biedt Google nu ook een 5 terabyte abonnement aan.

De dienst werkt, naast Android-apparaten, ook prima met Apple en Windows devices. Hieronder vind je alle tarieven op een rijtje.

- 100 GB voor 1,99 euro per maand of 19,99 per jaar; - 200 GB voor 2,99 euro per maand of 29,99 per jaar; - 2 TB voor 9,99 euro per maand of 99,99 euro per jaar. - 5 TB voor 24,99 per maand of 249,99 euro per jaar

OneDrive

Als je een Microsoft-account hebt, bijvoorbeeld omdat je al jaren met Windows-apparatuur werkt, heb je automatisch toegang tot OneDrive. Als je games speelt op de Xbox, een Skype-account gebruikt, of mailt met Outlook, heb je toegang tot OneDrive en kun je 5 gigabyte gratis ‘verstoken’.



Hiermee kun je bestanden uploaden, bekijken, downloaden en delen met anderen. Op iedere computer met Windows 10 en 11 staat OneDrive standaard geïnstalleerd maar de service kan ook op andere computers, tablets of smartphones worden gebruikt. OneDrive is ook geïntegreerd met Microsoft 365.

Voor 7 euro per maand krijg je dan 1 TB opslagruimte én toegang tot de bekende Office-apps (zoals Word en Excel). Wil je dit niet, dan is er de optie om 2 euro per maand te betalen voor 100 GB opslagruimte.

iCloud

De bekende opslagdienst in de cloud van Apple heet iCloud en wordt het meest gebruikt voor foto’s en documenten die je tussen verschillende apparaten kunt delen. Daarnaast is iCloud ideaal om reservekopieën over te zetten naar andere (nieuwe) Apple-apparaten. Zo maak je feitelijk back-ups die je later op andere apparaten weer kunt benaderen.



Voor iCloud is overigens wel een Apple ID nodig. Deze geeft toegang tot 5 GB gratis opslagruimte. Deze opslagruimte is uit te breiden tegen betaling: dat begint al bij 99 eurocent per maand voor 50 GB. Op het moment dat je een betaald abonnement neemt, noemt Apple zijn dienst iCloud+.

Wil je liever 200 GB, dan betaal je 2,99 euro per maand. Grootverbruikers kiezen voor 2 TB en betalen 9,99 euro.

