Weg, oorsmeer: zo maak je draadloze oordopjes goed schoon

Oordoppen of in-ear headphones dragen we dagelijks, maar hoe zit het met de hygiëne? Zo maak je je oortjes het beste schoon én gaan ze langer mee.

Alles wat je op je lichaam draagt, wordt op den duur vies - al helemaal als het in de buurt komt van oorsmeer. Oordopjes plaats je nu eenmaal in openingen met flink wat lichaamseigen stof.

Een vies idee, maar het kan ook voor minder goed geluid zorgen. Allerlei soorten vuil zorgen voor eventuele verstoppingen. Daarnaast kunnen oorsmeer en vuil ervoor zorgen dat oordopjes verkleuren of zelfs blijvend beschadigd raken.

Wat heb je nodig?

Met alledaagse huis-, tuin- en keukenmiddelen kun je dat voorkomen. Je hoeft echt niet iedere dag je oortjes schoon te maken, maar een keer in de twee weken is geen overbodige luxe. Met een beetje afwasmiddel in lauw water, een microvezeldoekje, een tandenborstel met zachte kop en eventueel wat wrijfalcohol. Dat laatste is bedoeld voor de harde, losse onderdelen, zoals de oortips en de case (het doosje) waarmee je de oortjes oplaadt.

Wrijfalcohol is gewoon bij de drogist te koop voor een paar euro. Probeer echter eerst altijd alles schoon te maken met water en zeep. In negen van de tien gevallen maakt dat het meest wel schoon. Een paperclip of wattenstaafje is ook handig om achter de hand te hebben.

Oordopjes en in-ear-oortelefoons

Voor oordopjes met afneembare tips is het handig deze apart van de staafjes af te halen en schoon te maken. De eerste stap is het verwijderen van oorsmeer dat zich in de oordopjes heeft opgehoopt. Is het gele vuil hardnekkig, dan kun je eventueel een paperclip gebruiken. Maar pas op dat je de onderdelen niet bekrast. Een wattenstaafje of borsteltje geniet altijd de voorkeur.

De behuizing van je oordopjes bestaat meestal uit een soort gaasscherm van stof, plastic of metaal om de zogenoemde drivers te beschermen. Ook hier kan oorsmeer zich ophopen.

Gebruik de schone (tanden-)borstel om alles wat vastzit voorzichtig weg te vegen, maar let op dat je het vuil niet dieper ín het gaas duwt. Andere in-ear-koptelefoons hebben geen gaasscherm, maar alleen een opening aan de voorkant van de cilinder die in het oor steekt. Je kunt voorzichtig een paperclipje gebruiken om zichtbaar vuil te verwijderen als een borstel niet lukt.

De oplaadcase schoonmaken

Ook het reinigen van de oplaad-case verdient regelmatig aandacht. De meeste draadloze oordopjes worden opgeladen via kleine pinnetjes en metalen kussentjes die verstopt kunnen raken door oorsmeer en stof. Als dit gebeurt, kunnen de oordopjes niet meer goed worden opgeladen.

Om de binnenkant van het doosje schoon te maken, kun je de case afvegen met een droge of heel licht bevochtigde doek. Een wattenstaafje met wrijfalcohol is goed om de pinnen aan de binnenkant van de case schoon te maken. Je kunt deze methode trouwens ook gebruiken voor de oplaadpoorten van je oortelefoons. Met een borstel reinig je de kleine USB-C- en Micro-USB-poorten die verstopt kunnen raken door pluisjes in je zak.

