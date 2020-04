Weg met de muisarm: zo kies je de beste computermuis uit

Draadloze muizen beter

Tot enkele jaren geleden had je met draadloze muizen vooral veel gedoe wegens de soms instabiele verbinding, maar die tijd ligt achter ons. Een draadloos model is vandaag even efficiënt als een usb-model én heeft een grotere reikwijdte. Zo communiceren veel modellen over meer dan vijf meter afstand met je computer.

Ze werken op batterijen, maar die gaan in de regel lang mee.

Draadloze muizen zijn er in twee soorten: je hebt er die via bluetooth werken en je hebt muizen met een gewone radioverbinding. Die laatste reageren iets sneller, waardoor bijvoorbeeld gamers ze toch liever gebruiken dan bluetoothmodellen.

Let op de ergonomie

Een muis uit Microsofts 'Sculpt'-gamma. © Microsoft

Aan hun bolle design, waarbij je handpalm op het verhoogde achtereind rust, hebben computermuizen de naam ‘muis’ ontleend. Die klassieke muisvorm staat tegenwoordig zwaar onder druk. Alle fabrikanten voeren hun eigen onderzoek naar hoe muizen het beste in (of onder) de hand liggen, met zo weinig mogelijk belasting voor je vingers en je pols. Vervolgens baseren ze daar de vorm van hun nieuwe producten op.

Ergonomische muizen verschillen dus stevig van vorm ten opzichte van de klassieke muis, maar ook ten opzichte van elkaar. Een goed voorbeeld van zo’n ergonomische muis is de Microsoft Sculpt Comfort Mouse, die zalig in je vingers ligt en bovendien ook over knoppen beschikt die rechtstreeks verbinding maken met Windows 10-functies.

Let (een beetje) op de dpi

En dan zijn er nog de specs of technische specificaties waar ook muisfabrikanten graag mee uitpakken. Een belangrijke om op te letten is de dpi - wat staat voor dots per inch. Het gaat over het aantal puntjes per inch (2,54 centimeter) dat je muis registreert en geeft aan hoe ver je muiscursor op je scherm zal bewegen per inch dat je muis over je bureau-oppervlak glijdt.

Hoe belangrijk dat is? Niet heel erg, als je een doodnormale gebruiker bent. Maar als je bijvoorbeeld om professionele redenen met een beeldscherm met heel hoge resolutie werkt, of als je bureauopstelling uit meerdere schermen bestaat, dan is het wel van belang. Hoe meer oppervlakte, hoe meer snelheid je nodig hebt. En ook gamers hebben vaak graag een hoge dpi. De waardes gaan van iets van 1000 dpi voor de net genoemde Microsoft Sculpt Comfort Mouse naar zo’n 20.000 dpi voor de gamemuis Razer DeathAdder V2.

De DeathAdder V2, een echte gaming-muis. © Razer

Gamingmuizen kunnen meer hebben

Dé topper: de Logitech MX Master 3. Kost wel €96,50. © Logitech Een combinatie van de meeste van de zonet genoemde elementen - vooral hoge dpi én ergonomisch - vind je bij gamingmuizen. Ze hebben onder meer het voordeel dat ze robuuster zijn, omdat gamers ze fysiek heel intensief gebruiken. De zonet genoemde Razer DeathAdder V2 heeft bijvoorbeeld een zweetwerende coating. Ook de optische sensor bij gamingmuizen is meestal een heel stuk accurater.