Weer tijdelijke storing bij ING met internetbankieren

Alle ING-klan­ten konden vijf uur lang niet internet­ban­kie­ren, bank biedt excuses aan

De Nederlandse bank ING kampte vanochtend met een grote storing. Alle klanten die digitaal bankieren bij het concern konden daardoor urenlang niet inloggen. ,,We hadden te maken met een interne storing in één van onze databases. We hebben het systeem geüpdatet en daardoor is het nu opgelost. We zijn blij dat het is opgelost. Uiteraard bieden we onze excuses aan voor het ongemak”, meldt een woordvoerder.

4 november