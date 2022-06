We gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie op school. Waarom?

Kunstmatige intelligenties (AI) worden elk jaar een beetje slimmer. Het zijn complexe computerprogramma’s die door op heel veel informatie te trainen, zelf kunnen leren hoe ze bepaalde dingen kunnen doen of herkennen.



Dat proces kun je voor allerlei doeleinden gebruiken. Kunstmatige intelligenties zorgen ervoor dat zelfrijdende auto’s verkeersborden herkennen en kunnen tekeningen of foto’s samenstellen op basis van jouw beschrijving. Ze kunnen handelen in aandelen door pijlsnel in te schatten of het tijd is om te kopen of te verkopen.