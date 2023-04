Wat zijn de gevaren van AI? ‘Het is wachten op het eerste grote ongeluk’

ook nederlanders bezorgd Duizend experts, onder wie Elon Musk en oprichter Apple, slaan alarm over AI: pauzeer de ontwikke­ling

De intelligentie van chatbots en computers (AI) wordt in dit tempo zó krachtig dat het de vraag is of de mens haar onder controle kan houden. Daarom moet er zo snel mogelijk een stop komen op de ontwikkeling van deze zogeheten kunstmatige intelligentie (AI). Die oproep doen ruim duizend prominente wetenschappers en techdeskundigen wereldwijd, onder wie miljardair Elon Musk, Apple-medeoprichter Steve Wozniak en de Nederlandse hoogleraar Frits Vaandrager.