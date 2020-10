Wat we al weten over de nieuwe iPhone 12 die Apple morgen presenteert

Apple stelt morgen naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe iPhones voor. Traditioneel lekt er op voorhand informatie uit over de kersverse toestellen, al kan Apple op de dag zelf nog altijd verrassend uit de hoek komen. Dit is wat iPhone-watchers nu al menen te hebben achterhaald.

Uit de uitnodiging van Apple voor het event van morgenavond 19.00 uur - met de aanhef ‘Hi, Speed’ - maken kenners op dat de verwachte ondersteuning voor 5G (sneller mobiel internet dan 4G) is bevestigd en dat de nieuwe A14 bionische chip supersnel is.

Rond het logo op de invitatie staan vier cirkels van verschillend formaat die kunnen verwijzen naar de vier modellen die worden verwacht: de iPhone 12 (6,1 inch), iPhone 12 mini (5,4 inch), iPhone 12 Pro (6,1 inch) en de iPhone 12 Pro Max (6,7 inch). De cirkels gaan van een marineblauwe gloed over in oranje-geel. Dat kan wijzen op de mogelijke nieuwe kleuren van de iPhones. Er waren al geruchten over een marineblauwe en een goudachtige versie.

Maar het ‘grootste lek’ is volgens Forbes dat de prijzen van de nieuwe modellen al bekend zijn. Een overzicht:

Opvallend is dat de iPhone 12 mini (met kleiner scherm) 50 dollar lager geprijsd lijkt te zijn dan de iPhone 11. Voor de 64GB-versies komt dat neer op respectievelijk 649 en 699 dollar. De ‘gewone’ nieuwe iPhone 12 zou dan weer 50 dollar méér kosten dan de huidige iPhone 11, met een even groot scherm.

Verder opmerkelijk: ook de nieuwe Pro-modellen met 256GB en 512GB opslag zouden 50 dollar goedkoper worden dan de iPhone 11 Pro en Pro Max, terwijl de nieuwe toestellen vermoedelijk een groter scherm krijgen. De prijzen van het instapmodel van beide versies zouden niet veranderen en toch krijg je dubbel zoveel opslagcapaciteit, omdat de Pro’s voortaan starten met 128GB opslag en niet langer met 64GB.

Volledig scherm De invitatie voor het Apple-event bevat doorgaans hints over de producten die er worden aangekondigd. © Apple

Analisten gingen eigenlijk uit van een flinke prijsstijging van de iPhone 12, onder meer omdat eindelijk alle nieuwe toestellen voorzien zouden zijn van 5G en oled-schermen. Het blijft natuurlijk afwachten of de gelekte prijzen correct zijn, maar Apple doet alleszins enkele flinke concessies aan de kwaliteit om de huidige prijzen te kunnen handhaven.

Zo ligt de batterijcapaciteit lager, krijgen de schermen een lagere verversingsfrequentie dan de concurrentie, én - vooral - smijt Apple zowel de EarPods als de wandoplader uit de verpakkingsdoos. Cupertino rekent als compensatie op het aantrekkelijke design met opnieuw scherpere, hoekige randen (zoals bij de huidige iPad Pro en bij de vroegere iPhones 4, 5 en SE), op de toonaangevende A14-chip en op de slimme nieuwe LiDAR-camera op minstens één Pro-model.

Die laatste technologie, die al in de iPad Pro zit, gebruikt lichtsignalen om een ruimte - je woonkamer bijvoorbeeld - te scannen en in kaart te brengen. Handig voor toepassingen met augmented reality of als je objecten in een ruimte wil gaan meten met je smartphone.

AirPods Studio en HomePod Mini

Nog even terug naar de uitnodiging. Net als vorige keer zit er een augmented reality-element in. Ditmaal gaan er gekleurde ballen en de datum van het event (13 oktober) door de lucht zweven. Sommigen zien in die bewegingen de geluidsgolven die uit een speaker of een hoofdtelefoon komen. Mogelijk dus de aankondiging van nieuwe AirPods, in de vorm van AirPods Studio, Apples eigen over-ear-koptelefoon. Eerder was al duidelijk dat Apple andere merken van hoofdtelefoons en speakers uit haar al dan niet virtuele rekken haalt. Mogelijk verwijzen de vliegende bollen ook naar de HomePod Mini, zoals de kleinere en goedkopere versie van de slimme speaker Homepod voorlopig genoemd wordt.

Behoren nog tot de mogelijkheden: de aankondiging van de nieuwe Apple TV en die van een nieuwe iPad Pro met (een versie van) de A14-chip. En laten we de AirTags niet vergeten, waarmee je verloren sleutels, bril of andere spullen terug kunt vinden.

