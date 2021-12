Wacht niet tot na de kerst: dit zijn handige apps om mee af te vallen

WW Weight Watchers

Weight Watchers, alweer een tijdje omgedoopt tot WW, is al decennialang een klinkende naam als het gaat om afvallen. De app is zeer compleet en gratis als je al lid bent van deze club. De app kent een enorme database van beoordeelde voedingsmiddelen met behulp van het Weight Watchers-puntensysteem, waarbij minder nadruk wordt gelegd op calorieën en meer op het totale bewustzijn van welke voedingsmiddelen je nu precies eet.

De app biedt daarnaast meer dan 4000 gezonde recepten, de mogelijkheid tot het scannen van streepjescodes van voedingsmiddelen in de supermarkt, online workshops, advies van een dieetcoach en de leden kunnen onderling met elkaar in contact komen om tips en adviezen uit te wisselen. Als je alleen de app gebruikt zal je een betaald abonnement moeten afsluiten.

Mijn Eetmeter

Lifesum

Lifesum is vergelijkbaar met Mijn Eetmeter: een app voor het tellen van calorieën en het bijhouden van beweging. De app is alleen een stuk uitgebreider, en daar betaal je dan ook voor. Hij geeft af en toe tips, maar je krijgt geen dagelijkse metingen zoals bij Noom. En er worden geen punten toegekend aan voedingsmiddelen, zoals bij Weight Watchers.

De app richt zich op wat je eet, hoeveel dat is en geeft informatie over de voedingswaarde. Er is een redelijk beperkte gratis versie, de betaalde versie (50 euro per jaar) is heel compleet. De app is fijn vormgegeven en overzichtelijk.