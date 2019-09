Waarom je misschien toch even moet wachten met het updaten van je iPhone

Apple heeft afgelopen nacht - zoals we eerder al meldden - een volgende versie gelanceerd van zijn mobiel besturingssysteem, maar gebruikers denken misschien best twee keer na voor ze die installeren. De nieuwe iOS 13 zou namelijk flink wat bugs hebben en kenners raden aan om te wachten tot iOS 13.1 arriveert. Voor de ongeduldigen onder ons: dat is over vier dagen al.

Gebruikers van een iPhone 6S of een later model kunnen iOS13 sinds vannacht gratis downloaden. En het ziet er allemaal veelbelovend uit: de nieuwe iOS is sneller, er is nu ook een ‘donkere modus’, de batterijfunctie is verbeterd, er is een nieuw toetsenbord en er zijn vernieuwde apps. Zo kreeg de foto-app een grondige opknapbeurt. Apple introduceert ook een eigen inlogdienst zodat je je met één tik aan kunt melden in je Apple-account én gamingportaal: Apple Arcade.

Tekortkomingen

Maar er blijken ook flink wat tekortkomingen te zijn. Volgens experts is het lang geleden dat er zo’n rommelige release was, want ook de betaversies voor ontwikkelaars en testpubliek die in juni gelanceerd werden en traditioneel een eerste feedback mogelijk maken, bleken vol bugs te zitten. Een aantal daarvan zou er intussen uit zijn, maar lang niet allemaal.

Zo zou je het inlogscherm kunnen omzeilen om in de contacten van een iPhone te komen. Zonder de code of biometrische identificatie, dus. De hacker zou wel fysiek toegang moeten hebben tot het toestel, maar daarna is het kinderspel om in het adresboek te komen en gegevens van contacten te zien. Net als een lijst met personen waarmee de gebruiker van de iPhone het laatst contact heeft gehad. De bug zou er bij de eerste update van iOS 13 uitgehaald moeten zijn.

Er zijn ook problemen met de iCloud. Gebruikers in de betaversies maakten er melding van dat ze data en projecten kwijt waren geraakt die ze in de iCloud hadden opgeslagen, waardoor Apple op een eerder versie moest terugvallen. De problemen zouden intussen opgelost moeten zijn.

Ook mensen met een visuele beperking wachten beter nog even met installeren. Het nieuwe besturingssysteem zou ervoor zorgen dat de display ‘spontaan en random’ overspringt van licht naar donker en omgekeerd, wat lezen moeilijk kan maken met een beperking. Het nieuwe toetsenbord in braille zou soms ook blokkeren. Een deel van de problemen zou opgelost zijn in iOS 13.1, maar voor andere bugs zou het nog langer duren.

Blokkerende apps

Verder wordt melding gemaakt van blokkerende of crashende apps en een haperende cursor bij het werken met tekst. Ook het verwijderen van apps is onduidelijker.

Experts raden daarom aan om te wachten tot iOS 13.1 uitkomt om je telefoon een update te geven. Lang hoef je in elk geval niet te wachten, want waar Apple aanvankelijk aankondigde dat iOS 13.1 er zou komen op 30 september, is die datum vervroegd naar 24 september. Dat is dinsdag.