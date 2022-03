Waarom iPhones nu al privacyvriendelijker zijn, maar Android-toestellen nog niet

Apple heeft vorig jaar een bijzondere update uitgebracht voor iPhones: elke app moet nu toestemming krijgen om het smartphonegedrag van de gebruiker te volgen. Hierdoor kunnen adverteerders bijvoorbeeld niet meer inzien welke apps je draait, waar je naar zoekt en waar je precies op klikt.



De update van Apple betekent een grote verandering voor de online advertentiemarkt, omdat tracken de normaalste zaak van de wereld was. iPhone-gebruikers worden daar nu bewust van gemaakt en volgens cijfers van analysebedrijf Flurry kiezen de meesten ervoor het tracken te blokkeren.

Op Android is er nog geen soortgelijke functie, en Google heeft laten weten dat het antwoord nog jaren op zich laat wachten. Dat komt doordat Google en Apple fundamenteel andere bedrijven zijn.

Waarom het zo lang duurt

Apple verdient voornamelijk geld via de verkoop van hardware zoals iPhones en Macs en het aanbieden van diensten als iCloud en Apple Music. Ook pakt het bedrijf een deel van elk bedrag dat in de App Store wordt uitgegeven.

Google verdient deels op dezelfde manier geld, met de appwinkel van Android en het maken van smartphones en slimme apparaten. Maar het overgrote deel van de inkomsten van Google komt binnen via het advertentieplatform. Google is primair een advertentiebedrijf en de kracht van het advertentieplatform is dat het voor adverteerders makkelijk is om gericht consumenten te bereiken. Apple maakt het adverteerders juist moeilijker.

De privacyzandbak van Google

In een blogbericht noemt Google de privacyfunctie van Apple zelfs ‘bot’, omdat ‘bestaande technologieën die door ontwikkelaars en adverteerders worden gebruikt, domweg worden beperkt’.

De oplossing van Google heet de Privacy Sandbox. Met deze nieuwe functie wil Google er ook voor zorgen dat er minder data van gebruikers met derde partijen worden gedeeld en je gedrag tussen apps niet te volgen is. Maar hoe dat in de praktijk werkt zonder adverteerders te veel te benadelen is nog onduidelijk.

Google schrijft: ,,Ons doel met de Privacy Sandbox op Android is om effectieve en privacyversterkende advertentieoplossingen te ontwikkelen, waarmee de gebruikers weten dat hun informatie is beschermd en ontwikkelaars en bedrijven de middelen hebben om succesvol te zijn.”

Prioriteit ligt niet bij gebruikers

De komende jaren deelt Google het concept eerst met bedrijven die daar op kunnen reageren. Enkele grote partijen hebben zich al positief geuit over deze plannen, zoals Snap Inc. en Duolingo. Ook Rovio, de maker van Angry Birds, biedt steun aan het initiatief: ,,Het is geweldig dat ze ontwikkelaars vroegtijdig bij het proces betrekken om ervoor te zorgen dat we tijd hebben om te reageren en deel te nemen aan zo’n belangrijke verandering”.

Pas daarna komt de functie naar gebruikers. Waarschijnlijk via een nieuwe versie van Android. De boodschap die Google hiermee naar Android-gebruikers stuurt is dat hun privacy nog geen prioriteit heeft.

