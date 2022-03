Waarom de OnePlus Nord de beste budgettelefoon is

Bij de aanschaf van een nieuwe smartphone moet je altijd de balans zoeken. Aan de ene kant wil je niet te veel geld uitgeven, aan de andere kant zoek je wel een apparaat dat een beetje snel is. Je zoekt dus eigenlijk een goede ‘middenklasser’ van rond de 500 euro. Maar wat is dan de beste?

Dit artikel bevat ingekorte versies van twee uitgebreidere verhalen op BestGetest. Je kunt hier terecht voor de beste smartphones van hooguit 350 euro, terwijl je hier de beste smartphones van maximaal 500 euro vindt.

De redactie van vergelijkingssite BestGetest haalde samen met techsite Tweakers in totaal 21 telefoons in deze prijscategorie door het testlab. Met allerlei technische snufjes werden alle onderdelen van de telefoons onder de loep genomen. Denk aan een piekhelderheidstest, accuduur bij verschillende vormen van gebruik, de oplaadtijd en de snelheid van het apparaat.

Tegelijkertijd zijn sommige voor- en nadelen van smartphones ook subjectief, zoals het besturingssysteem en het design. Ook die zijn voorzichtig tegen elkaar afgewogen.

De beste: OnePlus Nord 2

Bij die tests komt de OnePlus Nord 2 als favoriet naar boven. Dit toestel is niet alleen de BestGetest-optie, hij heeft ook de beste prijs-kwaliteitverhouding. Het apparaat heeft een prachtig scherm met een snelle vingerafdrukscanner en bijzonder goede prestaties door zijn flinke processor. De hoofdcamera van 50 megapixel kan je helpen goede, scherpe foto’s te maken, maar de andere camera’s laten wel wat te wensen over.

Ook mist de koptelefoonpoort, is hij niet officieel getest op water- en stofdichtheid en ontbreekt een sleuf voor geheugenkaartjes. Wel heb je aan de OnePlus Nord 2 een goed maatje voor onderweg, want de accuduur is bovengemiddeld lang en bijladen is ook zo gepiept.

Nog minder betalen? Doe dan de OnePlus Nord CE

Volledig scherm OnePlus Nord CE. © OnePlus

Voor een tweede onderzoek keken we ook naar budgettoestellen van maximaal 350 euro, waarbij in totaal veertig telefoons op de pijnbank zijn gelegd. En ook daar zien we OnePlus als beste uit de test komen: de OnePlus Nord CE is koning van de budgetmarkt. Hij ligt dankzij de lichte, plastic behuizing prettig in de hand en biedt een puik scherm met een hogere verversingssnelheid dan de meeste telefoons in dit segment.

De accu gaat niet alleen lang mee, als hij moet worden opgeladen, is hij ook binnen een mum van tijd weer vol. Niet alles aan deze telefoon is geweldig. OnePlus belooft het toestel in ieder geval drie jaar te ondersteunen, maar langer is de vraag. Daarnaast laat het camerasysteem te wensen over. Je kunt met deze telefoon acceptabele foto’s maken, maar hoogstandjes zijn het niet. Wel kun je met dit apparaat ook van de moderne 5G-verbinding gebruik maken.

