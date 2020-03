Waarom de goedkope smartphones van Chinese merk Xiaomi plots zo populair zijn

Xiaomi is misschien geen Samsung, Apple of Huawei, maar het Chinese merk is aan een forse opmars bezig met zijn betaalbare maar krachtige smartphones. Hoe wist het op korte tijd zoveel harten te veroveren? Tweakers zocht het voor je uit.

Nog maar tien jaar is het Chinese technologiemerk Xiaomi actief, en nauwelijks een jaar na zijn stichting viel het al keihard op tussen het toenmalige aanbod van smartphones. Eerst was het vooral het go-to merk voor budgetvriendelijke smartphones, maar sindsdien klom het merk wat naar boven op de ladder. Vandaag staat het merk garant voor echt kwalitatieve, no-nonsense smartphones, die misschien niet meer spotgoedkoop zijn, maar wel nog steeds budgetvriendelijk.

PocoPhone F1 (vanaf € 294)

Volledig scherm De PocoPhone F1. © Xiaomi

Xiaomi’s ware opmars naar het hart van de consument begon in 2018 met de PocoPhone F1. Die werd snel een evergreen, want het was op dat moment met grote afstand de beste telefoon in zijn prijsklasse van 350 euro.

Hij schitterde met een goeie processor en snelle opslagchips, een prima scherm en een uitstekende accuduur. De PocoPhone F1 is trouwens nog steeds in de handel voor circa 300 euro. Het is nog steeds een uitstekende budgetsmartphone, al zal het feit dat hij ‘maar’ een dubbele camera heeft, bij veel gebruikers niet meer in de smaak vallen. Bekijk hier de PocoPhone F1.

Mi 9T Pro (€ 369)

Volledig scherm De Mi 9T Pro. © Xiaomi

Dan was er de Mi 9-serie: de Mi 9T Pro en de net iets goedkopere Mi 9T. Let vooral op de Pro: die ligt voor de erg bereikbare prijs van € 370 in de winkels, en is voor veel mensen de beste telefoon die ze voor dit geld kunnen krijgen.

Hij heeft een prima scherm zonder inkeping, snelle hard- en software, een veelzijdige cameraset-up en een prima accuduur. Nadelen: een beetje aan de zware kant, en ten opzichte van de duurdere telefoons krijg je hier geen waterdichtheid, draadloos laden op opslag die je kan uitbreiden. Bekijk hier de Mi 9T Pro.

Mi Note 10 (€ 449)

Volledig scherm De Mi Note 10. © Xiaomi

Gebruik jij je smartphone ook zowat als een halve camera? De Mi Note 10 is de eerste smartphone met een 108-megapixelcamera in een moderne telefoon, die ook de grootste camerasensor heeft. Met alle focus op software van de afgelopen jaren is het goed om te zien dat smartphonemakers ook veel aandacht hebben voor de camerahardware, om telefoons betere foto’s te laten maken. Daarnaast zitten er vijf camera’s aan de achterkant, al voegt de macrocamera voegt niet veel toe ten opzichte van de twee camera’s met telelenzen. Bekijk hier de Mi Note 10.

Redmi Note 8T (€ 185)

Volledig scherm De Redmi Note 8T. © Xiaomi