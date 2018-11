'VS vragen bondgenoten om ban op smartphoneproducent Huawei’

Games en spelcompu­ters in de verkoop, maar zijn de aanbiedin­gen wel echt?

22 november Met Red Dead Redemption, Pokémon Let's Go en Assassin's Creed Odyssey in de winkelschappen wordt deze Black Friday een mooie aangelegenheid om wat entertainment binnen te slepen. Het is de week van Black Friday, een soort van commerciële feestdag om het begin van de feestmaand in te luiden, waarin veel webwinkels met bizarre aanbiedingen smijten. Maar er zijn ook webwinkels die de boel oplichten en prijzen eerst hoger maken, voor ze te verlagen. Deze site houdt hen in de gaten met onze prijsvergelijker die je onderaan dit artikel vindt.