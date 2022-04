VS loven beloning tot 10 miljoen dollar uit voor aanhouding Russische NotPetya-hackers

Dat zorgde in 2017 voor grote computerproblemen bij Oekraïense bedrijven, maar ook elders in de wereld, waaronder in de haven van Rotterdam. In de VS werd de aangerichte schade voor onder meer ziekenhuizen en de farmaceutische industrie geschat op bijna 1 miljard dollar (zo'n 939 miljoen euro). In oktober 2020 stelde een federale Amerikaanse jury het zestal in staat van beschuldiging wegens een reeks van digitale misdrijven.