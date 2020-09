Vrouw sterft tijdens ransomware-aanval op ziekenhuis Düsseldorf

Kritische ontslag­brief medewerker Facebook: ‘Winst door aanjagen van haat’

10 september Softwareontwikkelaar Ashok Chandwaney heeft op het interne messageboard van Facebook een zeer kritische ontslagbrief gepost. De Amerikaanse krant The Washington Post kreeg deze in handen en zette hem online. Chandwaney zegt hierin ‘het niet langer te kunnen verdragen voor een organisatie te werken die winst maakt door het aanjagen van haat in de Verenigde Staten en over de hele wereld’.