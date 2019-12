Vrouw krijgt al wekenlang ongevraagd Tinderdates aan de deur die seks willen

Dit waren de smartphone­top­pers en -tegenval­lers van 2019

9:34 Afgelopen jaar hebben de technologie-experts van Tweakers tientallen nieuwe smartphones aan grondige tests onderworpen, onder meer op niveau van batterijduur, schermprestaties en rekenkracht. Daaruit filterden we de 3 toppers (score 8,5 op 10 of meer) en de 3 ‘flops’ (score van 7 op 10 of lager).