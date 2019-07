Voetbalclub Juventus niet in FIFA 20

Ontwikkelaar Konami heeft een driejarig contract gesloten met voetbalclub Juventus, waardoor het team alleen in eFootball PES 2020 zit en niet in FIFA 20. In de FIFA-game die dit jaar uitkomt heet het team Piemonte Calcio. De spelers zitten wel met hun echte naam in FIFA 20.

Konami spreekt van een exclusief partnerschap en zegt dat eFootball PES 2020 de enige consolegame is waarin je met Juventus kunt spelen. Opvallend is dat Konami het specifiek over de consoleversie heeft, de game komt ook naar de pc maar het is niet duidelijk of de situatie daar anders is.

EA heeft een pagina online gezet over de komst van de fictieve club Piemonte Calcio naar FIFA 20. Die club neemt de plaats in van Juventus. Omdat Konami een exclusieve licentie heeft mag EA de naam, het logo en het stadion van de Italiaanse club niet in de game stoppen. De spelers van Juventus, waaronder sterspeler Christiano Ronaldo, zitten wel met hun echte naam, beeltenis en eigenschappen in FIFA. De licenties van de spelers worden los van die van de clubs geregeld.

Dat Konami een exclusieve licentie heeft afgesloten met een grote voetbalclub is opvallend, meestal zijn die rollen omgedraaid. Al jarenlang ontbreken licenties van sommige teams in PES, terwijl die bij FIFA wel aanwezig zijn. Vorig jaar ging ook de exclusieve licentie voor de Champions League naar FIFA, terwijl Konami daar juist jarenlang met PES het alleenrecht op had.

Onderdeel van de nieuwe deal die Konami met Juventus heeft gesloten is dat de ontwikkelaar toegang krijgt tot de spelers zelf om hun beeltenis nauwkeurig op te nemen in de game. Van alle spelers zijn volledige bodyscans gemaakt. Ook het Juventus-stadion wordt nauwkeurig nagemaakt in de game volgens Konami.