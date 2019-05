VodafoneZiggo klaagt T-Mobile aan om reclame over prijsverhogingen

YouTuber Sven van der Meulen verdacht van wapenbezit

15 mei YouTuber Sven van der Meulen wordt verdacht van het in bezit hebben van wapens en drugs nadat hij vorige week in een video liet zien hoe supersimpel het is om dat soort verboden spullen online te bestellen. De video was te zien op de site van het AD en op YouTube-kanaal Vrije Vogels.