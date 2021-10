Vodafone Nederland kampt voor tweede keer deze week met storing

,,Minder dan de helft van onze gebruikers kan hierdoor niet bellen en internetten”, zegt een woordvoerster. Ook sms’en is op dit moment niet mogelijk. Het bedrijf werkt hard aan een oplossing, vooralsnog is onduidelijk wanneer alle problemen opgelost zijn.

Via allestoringen.nl is te zien dat er sinds 14.30 uur meldingen binnenkomen over een storing bij het Vodafone-netwerk. Bij de helft van de meldingen wordt aangegeven dat er geen netwerk of bereik is.