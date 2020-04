Vodafone lanceert vandaag 5G in helft Nederland, ook in delen Noord-Brabant

Als eerste provider start Vodafone met 5G in Nederland. Al vanaf vanavond is de opvolger van de huidige 4G-netten beschikbaar in de Randstad en delen van Noord-Brabant. Uiterlijk eind juli volgt dan heel Nederland, stelt Vodafone.

De uitrol is opmerkelijk nu de eerste 5G-veiling in Nederland nog moet plaatsvinden en pas voor juni gepland staat. Vodafone omzeilt dit door zijn bestaande 4G-frequenties óók voor 5G te gebruiken. Deze techniek heet ‘spectrumdelen’ en wordt mogelijk gemaakt door netwerkpartner Ericsson. De afgelopen jaren heeft Vodafone zijn mobiele masten al gemoderniseerd met netwerkapparatuur die voorbereid is op de komst van 5G.



Vorige maand heeft Vodafone bovendien 5G in zijn mobiele abonnementen opgenomen. Verder is er inmiddels een aantal toestellen geschikt voor 5G, zoals Samsungs nieuwste vlaggenschip de Galaxy S20 en de Oppo Find X2. Vodafone, dat afgelopen jaren in veel landen al met 5G testte, belooft klanten downloadsnelheden van maximaal 1 gigabit per seconde. Dat is circa drie keer zoveel als het maximum dat 4G-klanten hebben. In het begin zal de snelheid echter slechts tien procent hoger liggen.

Innovatieve technologie

5G staat momenteel bijzonder in de aandacht, mede door de groeiende weerstand van tegenstanders die vrezen dat de technologie leidt tot gezondheidsschade. De afgelopen maanden was er zelfs een serie branden, waarvoor afgelopen week twee verdachten zijn aangehouden. Wetenschappelijk bewijs voor negatieve effecten is er echter nog steeds niet of nauwelijks. Mobiele straling blijft ruim onder de wettelijke normen. KPN, T-Mobile en Vodafone gingen en gaan dan ook rustig door met de voorbereidingen voor een landelijk 5G-net.

Tot nu toe leek T-Mobile de eerste provider te zijn die 5G zou uitrollen in Nederland. Nu passeert Vodafone de kleinere rivaal. ,,Wij gebruiken innovatieve technologie om 5G toe te passen in bestaande frequentiebanden en met onze bestaande antennes”, reageert VodafoneZiggo-baas Jeroen Hoencamp content. ,,Daarmee zijn we koploper met 5G in Nederland.”



Vodafone beklemtoont dat 5G een technologieneutrale standaard is. Weliswaar zijn de 700 megahertz, 3,5 gigahertz en 26 gigahertz er speciaal voor gereserveerd door het kabinet, 5G kan ook op bestaande frequentiebanden. In andere landen, waaronder België en Duitsland, gebeurt dat eveneens.

Volledig scherm Een 5G-testmast van Vodafone in het Duitse Aldenhoven waar het al enkele jaren proeven deed met de nieuwe mobiele standaard. © REUTERS

Publiciteitsstunt

Een beetje een publiciteitsstunt lijkt de actie van Vodafone wél. Hoogstens duizenden tot maximaal enkele tienduizenden Nederlanders bezitten momenteel een toestel dat 5G aankan. Vodafone's netwerk wordt al met al nauwelijks belast door deze gebruikers. Als miljoenen Nederlanders straks een 5G-telefoon in hun zak hebben, heeft Vodafone de speciaal door de overheid daarvoor gereserveerde radiobanden wel degelijk hard nodig. Het bedrijf doet dan ook gewoon mee aan de komende door Agentschap Telecom georganiseerde 5G-veiling.

De provider spreekt zelf van 5G als evolutie. De maximumcapaciteiten van 5G liggen namelijk nog veel hoger dan wat Vodafone nu gaat aanbieden. In theorie haalt 5G tot honderd keer hogere snelheden als bij 4G. Het downloaden van supergrote bestanden of live televisie kijken in hoge resolutie wordt zo een peulenschil.



Minstens zo belangrijk is dat 5G vertraging in de mobiele communicatie grotendeels wegneemt. Een chirurg kan vanuit de VS op afstand via een robot opereren. Zelfrijdende auto’s reageren in één tot twee milliseconde op een voetganger. Dat is honderden keren sneller dan een menselijke chauffeur ooit het rempedaal kan indrukken. Bij de 5G die Vodafone aanbiedt daalt de vertraging van 30 milliseconde op 4G tot onder de 20 milliseconde op 5G. Later zal dit veel verder kunnen verminderen.