Vliegtuigmodus van je telefoon is ook op de grond handig: zes voordelen op een rij

Even rust

Door de vliegtuigmodus aan te zetten schakel je alle draadloze verbindingen van de telefoon uit. Denk aan het belsignaal, maar ook de wifi- en bluetooth-verbinding. Met andere woorden: je bent helemaal niet meer bereikbaar.

Soms is dat heel fijn, bijvoorbeeld als je je even wil afsluiten van de buitenwereld. De vliegtuigstand komt onder meer goed van pas tijdens herdenkmomenten, avondjes met vrienden of wanneer je gewoon rust aan je hoofd wil.

Telefoons doen er immers van alles aan om onze aandacht te trekken en met de vliegtuigmodus pak je al die afleidende berichten, belletjes en meldingen bij de kern aan: ze komen pas ‘binnen’ op het moment dat jij weer bereikbaar bent.

Zuinig met energie

Hoe meer je telefoon doet, hoe sneller de batterij leeg raakt. Sommige apps werken continu je locatie bij en je telefoon zoekt de hele tijd naar zendmasten en wifi-netwerken om verbonden te blijven.

Door de vliegtuigmodus aan te zetten beperk je het stroomverbruik omdat al deze functies (tijdelijk) uitgaan. Dat is handig wanneer de batterij bijna leeg is en je geen oplader bij de hand hebt.

Sneller opladen

Over energie gesproken: door de vliegtuigmodus aan te zetten laadt je telefoon sneller op. Al die draadloze antennes verbruiken dan immers minder, waardoor hij minder snel leegraakt terwijl hij vollaadt.

Toegegeven: het verschil tussen opladen met en zonder vliegtuigstand is niet gigantisch. Stel dat het opladen van je telefoonaccu normaal gesproken anderhalf uur kost, dan duurt het met vliegtuigmodus aan zo’n tien tot vijftien minuten korter. Maar soms telt iedere minuut en kan dat kleine beetje verschil maken.

Voorkom hoge kosten

Binnen de Europese Unie betalen we gelukkig geen roamingkosten, maar daarbuiten wel. Mobiel internetten in het (verre) buitenland kan hierdoor flink in de papieren lopen.

Dit kun je voorkomen door de vliegtuigmodus aan te zetten als je op stap bent. Zodra je weer op een plek bent met wifi-verbinding, zoals een hotel of restaurant, zet je de functie weer uit. Op die manier voorkom je dat een telefoon de hele dag mobiele data slurpt.

Een snelle reset

De ene keer duurt het langer om een website te openen dan de ander. Dit komt misschien omdat je telefoon een slecht signaal heeft, of er is iets aan de hand met de onderliggende instellingen.

Dit probleem los je mogelijk op door de vliegtuigmodus kort aan- en uit te zetten. Hierdoor maakt je telefoon namelijk een nieuwe dataverbinding aan en wordt de verbinding met wifi opnieuw gelegd.

Advertenties vermijden

Ook handig: de vliegtuigmodus is in staat om advertenties te blokkeren. Dit komt onder meer van pas tijdens het spelen van (offline) games. Veel gamemakers gebruiken internet om reclames in te laden, maar dankzij de vliegtuigstand is dat niet mogelijk.

