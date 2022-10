Vind je het standaard mailprogramma op je pc maar niks? Dit zijn goede alternatieven

Op Windows-pc’s en Mac-apparaten is bij aanschaf een standaard mailprogramma geïnstalleerd, namelijk Windows Mail of Apple Mail. Als dat niet alle gebruiksgemakken bevat die je zoekt, zijn dit wellicht goede alternatieven om als maildienst te gebruiken.

Thunderbird

Thunderbird is afkomstig van Mozilla, dat je mogelijk kent van de browser Firefox. De maildienst is makkelijk in gebruik en er zijn veel extensies en thema’s beschikbaar waardoor je het programma volledig naar smaak kunt inrichten. Het uiterlijk van de dienst is wel wat gedateerd in vergelijking met de andere diensten in dit rijtje. Ben je op zoek naar een programma dat ook op je smartphone te gebruiken is, dan is het lastig om Thunderbird aan te raden, aangezien deze geen mobiele versie heeft.



eM Client

eM Client heeft wel wat weg van Thunderbird, maar dan in een moderner jasje. Onder de functies vallen onder meer een takenlijst, een chatoptie en een agenda. Er is ook een handige ingebouwde vertaaltool aanwezig. Dit mailprogramma is beschikbaar voor Windows en Mac. Het is mogelijk om maximaal twee mailaccounts te gebruiken in de gratis versie. Ook is er pgp-encryptie (pretty good privacy) aanwezig.



Gmail

Gmail is een bekende maildienst die in een online omgeving werkt. Je hoeft er dus niets voor te downloaden. Gmail is gemakkelijk in gebruik en werkt goed samen met andere Google-apps, zoals Google Agenda, Google Meet en Google Taken. De maildienst van Google is vooral handig als je al van dit soort apps gebruikmaakt, maar de kans is erg groot dat je door de jaren heen al een Google-account hebt aangemaakt.



Zoho Mail

Zoho heeft wel wat weg van Gmail, met een kleurrijke uitstraling en aardig wat functionaliteiten. De maildienst focust zich op zakelijke gebruikers en biedt functies die normaal gesproken onder een betaald abonnement vallen veelal gratis aan, bijvoorbeeld de mogelijkheid om een eigen domein te gebruiken. Er zijn ook andere handige tools aanwezig die de samenwerking met collega’s moet bevorderen.



ProtonMail

ProtonMail legt de focus op privacy, waarbij e-mails worden verstuurd met end-to-end-encryptie (als je een bericht naar een ander Proton-account stuurt). Het is mogelijk om mails te verzenden die alleen met het invoeren van een wachtwoord te openen zijn. Proton heeft daarnaast geen toegang tot je e-mails, ook wordt je IP-adres niet bijgehouden.



De dienst is gratis te gebruiken, al moet je dan wel gebruikmaken van een @-account van Proton. Proton wordt dan ook veel gebruikt als tweede e-maildienst. Daarnaast behoort gratis cloudopslag, een agenda en een VPN tot de opties.

Spark

Spark is sinds kort niet enkel op Apple-apparaten te gebruiken, maar ook op Windows (en Android). Het programma is overzichtelijk en beschikt over veel aanpassingsmogelijkheden. Met vrijwel elk e-mailadres kun je gebruikmaken van de dienst.



Spark legt de focus op berichten van echte personen. Je wordt bijvoorbeeld niet constant lastiggevallen met meldingen van bedrijven, maar ontvangt enkel notificaties van e-mails van afzenders die je kent. Nieuwsbrieven en andere afleidingen worden automatisch gefilterd. Daarnaast is er een optie om inkomende e-mails te ‘snoozen’, waardoor je op een later moment een reactie kunt sturen op een bepaald bericht. Ook is er een chatfunctie aanwezig.

Outlook

Outlook is de bekende maildienst van Microsoft. De dienst is beschikbaar in de vorm van een programma op je pc of een app op je smartphone, maar er is ook een webversie te gebruiken. Outlook wordt veelvuldig gebruikt door bedrijven en scholen, en biedt talloze integraties met andere Microsoft-diensten, zoals de to-do-app van het bedrijf, de clouddienst OneDrive en de videobeldienst Teams.



