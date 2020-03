Vijf tips voor de beste monitor: denk aan grootte, hoogte en resolutie

TIP 1: Kies niet te klein De meeste mensen werken op een 24 inch scherm, 61 centimeter diagonaal. Dat klinkt fors, maar valt mee omdat de randen rond het scherm niet meer zo dik zijn. Van Dantzig adviseert dan ook een scherm van 27 inch. Groter kan ook. Ultrawide schermen zijn in opkomst. Deze monitors, al gauw 34 inch of meer, hebben in de breedte ruim 30 procent meer schermruimte dan een standaard breedbeeldscherm. Daardoor kun je tal van vensters naast elkaar openen zonder heen en weer te hoeven klikken. Of volledig in je game opgaan terwijl je wacht op die ene conferencecall. TIP 2: Check de resolutie Een zogeheten QHD-resolutie van 2560 x 1440 pixels is ideaal voor een scherm van 27 inch. Een resolutie van 4k Ultra HD (3840 x 2160 pixels) is bij een computerscherm van dit formaat niet altijd een vooruitgang. Alle letters, werkbalken en icoontjes krimpen tot een onprettig priegelformaat, waardoor je ze in de instellingen moet opblazen en je onder aan de streep vaak werkruimte verliest.

TIP 3: Bekijk de videopoort

Een haarscherp beeldscherm klinkt leuk, maar lang niet alle kantoorlaptops zijn in staat om via hun video-uitgang de maximale scherpte aan te leveren. Het leeuwendeel van de zakelijke laptops is uitgerust met een HDMI-poort, waardoor doorgaans niet meer dan 2560 x 1440 pixels met zestig beelden per seconden doorgeseind kunnen worden. In jip-en-janneketaal: sluit je zo’n laptop aan op een scherm met een hogere resolutie, dan kan de processor de vereiste hoeveelheid pixels niet bijbenen en zie je bijvoorbeeld de muis hinderlijk verspringen. Laptops met een displaypoort kunnen wel een 4k Ultra HD- resolutie aan.



TIP 4: De juiste hoogte

Dat veel thuiswerkers een los beeldscherm aanschaffen, verdient hoe dan ook applaus van de Arbodienst. Wie misschien wel maandenlang tot de eigen bank of keukentafel is veroordeeld, hangt immers al gauw als een gebochelde klokkenluider boven zijn laptop. Maar ook een te lage monitor is nog steeds een bron van veel (rug)klachten. Daar kun je natuurlijk een stapel tijdschriften onder schuiven. ,,Maar een scherm dat in hoogte verstelbaar is, hoeft al lang niet meer de hoofdprijs te kosten”, weet Van Dantzig.