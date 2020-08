Videobeldienst Zoom heeft last van storing

Volgens de statuswebsite van Zoom is de storing sinds 14:51 uur Nederlandse tijd bekend. Er is deels uitval bij Zoom Meetings en Zoom Video Webinars, aldus de dienst. Ook is de website zoom.us voor sommige gebruikers niet te benaderen. Om 15:50 uur heeft Zoom ontdekt wat er aan de hand is. Er wordt nog aan een oplossing gewerkt.