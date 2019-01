Verhitte scheermesjes en persoonlijke gezichtsmaskers: dit zijn de gadgets van CES

cesEen gezichtsmasker die gemaakt is van ingrediënten die perfect aansluiten op jouw huidtype? Of een tandenborstel die met kunstmatige intelligentie jouw gebit scant voor de optimale poetsroutine. Het is een greep uit de gadgets die deze week te zien zijn op de beursvloer van de Consumer Electronics Show in Las Vegas. AD Tech is erbij en toont elke dag een aantal gadgets en nieuwtjes.

En die zijn er genoeg. De beurs is nog niet eens officieel begonnen, maar de fabrikanten staan nu al klaar om pers en publiek weg te blazen met de toekomst. Wat valt ons op?

Gilette Hot Razor

Volledig scherm Gilette Hot Razor © AD

Gilette, die van de scheermessen, wil consumenten thuis het hot-towel-gevoel meegeven. Deze exotische methode van scheren krijgt in Nederland steeds meer voet aan de grond, in klassieke barbershops voor mannen. De klant krijgt een stomend hete handdoek over het gezicht, wat volgens de barbieren helpt bij het klaarmaken van de huid voor een scheerbeurt. Het opent de poriën en reinigt de huid. Veel mensen vinden het echter gewoon een relaxende scheermethode.

Gilette wil de methode voor de gewone man beschikbaar maken en introduceert daarom de Hot Razor. Door een verwarmingselement in de kop van het apparaat wordt het scheermes warm. We missen zelf een beetje de towel in de Hot Towel, maar volgens de scheerfabrikant is het een nieuwe, relaxende manier van scheren. Prijs? 160 dollar. Of de Gilette Hot Razor naar Nederland komt, is onbekend.

Samsung en Apple gaan samenwerken

Een ander groot nieuwtje is dat Samsung en Apple de strijdbijl hebben begraven. Op één aspect van de markt dan; het gaat vooral om tv’s. Apple gaat namelijk iTunes beschikbaar maken op smart-tv’s van de Zuid-Koreaanse fabrikant. De update voegt ook ondersteuning voor Apples streamingprotocol AirPlay 2 toe aan tv’s, meldt Samsung. Het beeldmateriaal van iTunes zal beschikbaar zijn in honderd landen, AirPlay 2 zal werken in 190 landen, aldus de tv-fabrikant. De functies zullen werken op tv-modellen van 2018 en 2019. Op eerdere tv’s van Samsung zal de ondersteuning niet komen.

Funai Nagelprinter

En dan in de categorie ‘waarom?’, de Funai Nagelprinter. Dit apparaat zorgt voor stevige concurrentie voor de traditionele beautysalon, en misschien wel nagellakken in het geheel. Stop je vinger erin en de Nail Art Printer print in seconden een zelfgekozen design op jouw nagels. Dat gaat - hoe kan het ook anders in 2019 - via een app. Het bedrijf belooft salonwaardige werkjes op de nagels en bovenal een flinke besparing. Daarvoor moet wel het apparaat aangeschaft worden voor een flinke 499 dollar.

Teslasuit

Volledig scherm Het Teslasuit © Teslasuit

Nee, dit is geen racepak voor de fanatieke Tesla-bestuurders. Het pak heeft zelfs niks te maken met de fabrikant van elektrische auto’s. Het is een virtualrealitypak, gemaakt door een bedrijf uit Londen. Met het pak moeten virtualrealitywerelden nog echter aanvoelen. Zo heeft het pak zogenoemde haptic-sensoren, waardoor je bijvoorbeeld het gevoel krijgt dat je echt wordt aangeraakt. Verder: climate control en biometrische feedback (bijvoorbeeld je hartslag).

Doelgroep: gamers, academici en ondernemers. Een prijs is niet bekend, maar reken erop dat die fors is.

Gepersonaliseerd gezichtsmasker

Volledig scherm Oral-B met AI © AD

Farmaceutisch bedrijf Johnson & Johnson introduceerde op CES de Skin 360, een camera voor op een smartphone. Het apparaat schiet een foto en analyseert vervolgens op zes plaatsen jouw huidtype. Zo wordt het - volgens het bedrijf - mogelijk extreem gepersonaliseerde gezichtsmaskers te bestellen. Na de analyse worden ingrediënten aangeraden die de consument vervolgens kan bestellen om zo een ideaal gezichtsmasker te maken.

Procter & Gamble introduceerde de GeniusX, een Oral-B tandenborstel die met kunstmatige intelligentie jouw gebit scant zodat een zeer uitgebreid en persoonlijke poetsroutine gecreëerd wordt. Ook laat het apparaat zien waar je niet goed hebt gepoetst en vooral hoe je beter moet poetsen.