Van deurbel tot vibrator: maak je hele huis slim

Voordeur

Slot

Jezelf buitensluiten, gedoe met het vervangen van cilinders en sleuteltje ruilen behoren tot het verleden met een slim slot. Een sleutel is niet meer nodig, je opent de deur met je smartphone. Op vakantie en Fikkie is nog thuis? Geef de buren toegang via de app. Het deurslot opent automatisch als een geautoriseerde telefoon in de buurt is. Dat gebeurt wel pas op een paar meter afstand, zodat het veilig blijft. Albert Heijn is bezig met tests waarbij bewoners niet thuis hoeven te blijven voor hun boodschappen. De bezorger belt aan en de bewoner laat hem of haar via de app binnen. De veiligheid van een slot blijft gewaarborgd, stelt ontwikkelaar Nuki. ,,Omdat sleutels uit het plaatje verdwijnen, maakt de Nuki wonen juist veiliger.’’

(Nuki, 299 euro voor basispakket)



+ Nooit meer sleutels en bijbehorend ongemak

- Op afstand besturen alleen tegen meerprijs