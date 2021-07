Universiteit Leiden vermoedelijk óók gehackt door Russen en nu wil Iraanse groep geld zien

Vrouwen slepen pornosite Pornhub voor rechter vanwege video's met seksueel misbruik

18 juni Pornosite Pornhub wordt door 34 vrouwen voor de rechter gesleept. Volgens hen haalt het bedrijf willens en wetens voordeel uit video's van onvrijwillige seks. ‘Deze zaak gaat over verkrachting, niet over pornografie’, zo staat in de aanklacht die dinsdag werd ingediend in de VS.