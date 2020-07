Twitter verwijdert duizenden accounts van controversiële QAnon-beweging

Aanhangers van QAnon zijn niet alleen actief op Twitter, maar ook op platformen als TikTok, YouTube en Facebook. Ze denken dat ‘Q’ of ‘QAnon’ een persoon of groep is met toegang tot geheime overheidsinformatie. Die zou worden gedeeld via websites.

Ook Facebook zou zich opmaken om op treden tegen de beweging. Twee bronnen binnen het bedrijf zeggen tegen The New York Times dat het de bedoeling is om daar volgende maand meer over bekend te maken. Facebook zou over de maatregelen overlegd hebben met Twitter en andere socialmediabedrijven. Daarnaast heeft Twitter nu al meerdere keren berichten van Donald Trump verwijderd.

Experts maken zich zorgen over de verspreiding van onbewezen theorieën via sociale media. Die hebben in het verleden geleid tot geweld. Zo drong in 2016 een gewapende man een pizzeria binnen in Washington nadat hij online nepnieuws had gelezen. In die berichten stond dat de Democratische politica Hillary Clinton betrokken was bij een crimineel netwerk dat minderjarige seksslaven had verstopt in het restaurant.