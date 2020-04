Twitter trekt kwart meer gebruikers door coronacrisis

De coronapandemie was niet de enige reden voor de hoger dan gemiddelde gebruikersaanwas. Ook gewone seizoensinvloeden en aanpassingen aan de apps en de site speelden volgens Twitter mee. De groei was op veel plaatsen te merken. In de tien belangrijkste markten groeide het aantal gebruikers met minimaal 10 procent.

De omzet van Twitter bedroeg 808 miljoen dollar (bijna 810 miljoen euro). Daarvan was 682 miljoen euro afkomstig uit reclame. Vanaf maart daalden de reclame-inkomsten in het grootste gedeelte van de wereld toen bedrijven sneden in hun uitgaven, met name in de Verenigde Staten. Onder de streep resteerde een verlies van 8 miljoen dollar (7,3 miljoen euro).



Door de onzekerheid over de gevolgen van de coronacrisis geeft Twitter geen verwachting voor het tweede kwartaal. De prognose voor heel 2020 had het bedrijf al eerder ingetrokken.