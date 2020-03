Twitter test nieuwe functie: ‘tijdelijke tweets’

Mexicaanse YouTube-ster (25) ontvoert advocaat en eist bitcoins: 50 jaar cel

3 maart Een in Mexico bekende YouTube-ster en motiverend spreker is vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftig jaar voor het ontvoeren en gijzelen van een gerenommeerde strafrechtadvocate. De 25-jarige Germán Abraham Loera Acosta hield het slachtoffer dagenlang vast en eiste in bitcoins een bedrag van ruim twee miljoen pesos (omgerekend zo’n 90.000 euro).