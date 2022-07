‘Twitter-deal Elon Musk in gevaar’

Elon Musk mag internet­dienst aanbieden aan schepen en vliegtui­gen

Satellietinternetbedrijf Starlink heeft toestemming gekregen om zijn diensten aan te bieden aan gebruikers in schepen, vliegtuigen en andere voertuigen. Dat meldt de Amerikaanse toezichthouder FCC. Starlink, dat onderdeel is van ruimtevaartbedrijf SpaceX van multimiljardair Elon Musk, brengt satellieten in een baan rond de aarde om breedbandinternet te kunnen aanbieden in afgelegen gebieden.

1 juli