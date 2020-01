Turkije herstelt toegang tot Wikipedia na jarenlange blokkade

Hackpoging Zutphen: de digitale deur stond wijd open bij hónderden bedrijven, instellin­gen en gemeentes

20:17 Hackers hebben dagenlang alle ruimte gekregen om toe te slaan op netwerken van honderden overheidsorganen, instellingen en bedrijven in Nederland. Meer dan een weekend lang heeft bij vele netwerken de deur opengestaan door een beveiligingslek in toegangsportaal Citrix. De gemeente Zutphen en het ziekenhuis in Leeuwarden zijn er het slachtoffer van geworden. ,,Zij zijn niet de enige. Dit is het topje van de ijsberg.’’