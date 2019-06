Trage wifi? Dat kunnen de zonnecellen van de buurman wel eens zijn

Dergelijke problemen bestaan nog steeds, ondervindt Tiest van Turnhout (88) uit Raamsdonkveer. Ze kunnen niet meer bij de Lidl in hun woonplaats Raamsdonkveer parkeren. ,,Daar hapert de keyless entry van onze Toyota. Soms is de auto morsdood. Het schermpje blijft zwart of ik krijg de tekst ‘key not detected’. Na een minuut of 10 of 15 kleurt eindelijk, na veel heen en weer gezwaai met de sleutel of het plaatsen ervan tegen het dashboard, de startknop weer groen en is starten weer mogelijk.’’ Iets stoort op de frequentie van het autosleutel. ,,Wij vermoeden dat het de schuifdeuren van de Lidl zijn, maar weten het niet zeker. We blijven maar uit de buurt van de winkel. Een vriend van ons heeft het bij een bepaald terras, daar werkt zijn keyless autosleutel niet vanwege het draadloze bestelsysteem van de serveerster.’’



Derksen: ,,Laat meneer Van Turnhout zich maar melden via de website van Agentschap Telecom. Wij onderzoeken dergelijke klachten als we patronen ontdekken bij meerdere meldingen.’’