Tinder-gebruikers kunnen straks wereldwijd swipen

Dat schrijft techwebsite The Verge. Eind mei kunnen de eerste gebruikers aan de slag met de nieuwe functie. Normaal gesproken zie je op Tinder alleen mensen in jouw buurt. Hoe groot jouw cirkel is, bepaal je zelf. Volgens het bedrijf zou de coronacrisis een groot aandeel hebben gehad in de ontwikkeling van de nieuwe functie. Het ontmoeten van nieuwe mensen is momenteel nauwelijks mogelijk in de fysieke wereld.