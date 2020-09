TikTok vecht verbod van Trump aan bij rechter

Apple: Epic wil interesse in Fortnite weer aanwakke­ren met App Sto­re-aan­klacht

16 september Apple zegt dat Epics App Store-aanklacht ‘onderdeel is van een marketingcampagne’ om de interesse in Fortnite aan te wakkeren. Die interesse zou afgelopen jaar verflauwd zijn en daarom gaat Epic over tot de juridische strijd, claimt het bedrijf.