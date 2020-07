TikTok gaat (top)videomakers betalen

Hiervoor konden TikTokkers al indirect geld verdienen via livestreams op het platform, maar nu wil TikTok ze direct gaan betalen voor hun content. Videomakers krijgen in ieder geval het komende jaar een salaris, en het fonds zal in de toekomst nog verder groeien.

TikTok heeft niet gezegd of er een limiet is gesteld aan het aantal makers dat betaald krijgt. Ook is er nog niets bekend over hoe vaak mensen betaald krijgen, en hoeveel. Om in aanmerking te komen voor het fonds moeten videomakers 18 jaar of ouder zijn, consequent eigen materiaal posten en video’s maken die in lijn zijn met de regels van TikTok. Ook speelt het aantal volgers mee, maar TikTok heeft niet gespecificeerd hoeveel dat er moeten zijn.