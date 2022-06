Tijd voor een nieuwe laptop? Dit is onze favoriet van het moment

We zitten aan het begin van de zomervakantie, maar voor je het weet begint een nieuw schooljaar en heb je een nieuwe laptop nodig. Na wekenlang testen hebben we onze favoriet van circa 900 euro geselecteerd.

De tests bij BestGetest worden uitgevoerd in samenwerking met het testlab van Tweakers. Met speciale meetsoftware wordt de snelheid van de processor, ssd-opslag en het werkgeheugen bijvoorbeeld goed doorgrond, terwijl ook goed naar het beeldscherm en de accuduur wordt gekeken.

Tot slot checken we de aansluitingen, het touchpad en het toetsenbord om de algemene kwaliteit te toetsen. Daaruit ontstaat een goed beeld van de beste laptop van dit moment, waarbij onderstaand model als winnaar naar voren kwam.

‌Let op: De doorloop van modellen in de laptopmarkt gaat momenteel in hoog tempo. Daardoor kan het voorkomen dat enkele modellen in deze gids niet beschikbaar zijn op het moment dat je dit leest.

Als beste getest: Lenovo Yoga Slim 7 (13ACN5)

Volledig scherm © Lenovo

De Lenovo Yoga Slim 7 is een dunne laptop met een scherm van 13,3 inch groot en een resolutie van 2560 bij 1600 pixels. Dat maakt hem bovengemiddeld scherp, wat we niet vaak zien voor deze prijs. Wel is het een glanzend scherm, wat vaak wat storend is als het erg licht is om je heen.

De accuduur is redelijk te noemen: de Lenovo Yoga Slim 7 is met 9 uur geen hoogvlieger, maar je kunt er wel een goede dag op vooruit. Zeker gezien het feit dat het scherm zo’n hoge resolutie heeft, wat ook meer energie kost, is 9 uur zeer acceptabel.

Bovendien is het een snelle laptop, want de processor is één van de snelste exemplaren die je nu kunt krijgen in deze prijsklasse. Hij heeft een werkgeheugen van 16gb en een opslaggeheugen (ssd) van 512gb. Ruim voldoende voor de gemiddelde werker.

Goedkoper alternatief: Acer Swift 3 (SF314-43-R2LX)

Volledig scherm © Acer

Rond deze klasse hebben de meeste laptops een processor met vier of zes kernen, maar deze Acer heeft er acht. Dat maakt hem sneller dan veel concurrenten. Het werkgeheugen van 16gb en de 512gb grote ssd maken het beeld compleet dat deze laptop goede specificaties voor zijn geld biedt.

Het is ook nog eens een erg lichte laptop (1,2kg), maar dat is meteen ook een nadeel. De behuizing is deels van kunststof gemaakt en is daardoor licht, maar kan ook een beetje meegeven onder die druk. Dat zie je bijvoorbeeld als je hard op het toetsenbord of de touchpad drukt.

De goede specificaties lijken Acer ook te dwingen op andere punten te bezuinigen, zoals het beeld. In de basis is het een prima scherm, met een Full HD-resolutie van 1920x1080 pixels. Het is bovendien voorzien van een matte coating, dat reflecties minimaliseert. De maximale helderheid valt echter tegen en ook kan het scherm niet het volledige kleurenspectrum van de sRGB-standaard weergeven. De meeste goedkopere laptops kunnen dat ook niet, maar in deze prijscategorie zijn er steeds meer laptops die dat wel kunnen.

