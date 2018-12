The Walking Dead meest illegaal gedownloade serie van 2018

Zombieserie The Walking Dead is in 2018 het meest illegaal gedownload volgens website Torrentfreak . De afgelopen zes jaar stond hitserie Game of Thrones bovenaan de lijst, maar die HBO-serie sloeg dit jaar een seizoen over.

The Walking Dead stond zes jaar op nummer twee, achter Game of Thrones. De serie over een groep overlevenden na een apocalyptische zombie-invasie zit inmiddels in het negende seizoen. De kijkcijfers nemen flink af, maar zijn voor de makers blijkbaar nog goed genoeg om nog een tijdje door te kunnen gaan.

The Flash en The Big Bang Theory maken de top drie compleet. Volgens de site gaat het om tientallen miljoenen downloads. Hoeveel mensen in totaal illegaal naar series kijken, wordt steeds moeilijker te meten. Dat komt omdat veel mensen tegenwoordig niet downloaden, maar bijvoorbeeld naar illegale streams kijken. Die views zijn niet in te zien.

Televisiezenders hebben veel last van illegale downloads. Zo verschenen meerdere afleveringen van Game of Thrones op illegale torrentsites voordat de afleveringen op tv uitkwamen. De grootste trend om piraterij tegen te gaan is het ontwikkelen van een eigen streamingservice, zoals HBO, Netflix en Videoland.

De makers van Game of Thrones brachten dit jaar geen nieuwe afleveringen uit. In 2019 komt het laatste seizoen uit van de kaskraker. Daarna gaat televisiezender HBO door met verschillende spin-offs in Westeros. Wel zijn de volledige seizoenen nog steeds gigantisch in trek bij illegale downloaders. Het zijn de meestgezochte bundels op de downloadsites.