The Last of Us Part II: Volwassen verhaal op prachtige wijze verteld

ReviewSony Computer Entertainment maakte gisteravond zijn plannen voor de PlayStation 5 bekend, maar voor de nieuwe spelcomputer uitkomt, verschijnen er nog een aantal prima games voor de ‘oude’ PlayStation 4. Een van die games is The Last of Us: Part II, de langverwachte opvolger van het in 2013 verschenen The Last of Us, dat in korte tijd uitgroeide tot een klassieker. Het tweede deel ligt vanaf volgende week in de winkel en verschijnt exclusief voor PlayStation 4.

The Last of Us vertelde het verhaal van Joël, een volwassen smokkelaar, en Ellie, een jong meisje. Centraal stond de uitbraak van een wereldwijde pandemie, waarbij een dodelijk virus besmette mensen veranderde in zombie-achtige wezens. Ellie bleek echter immuun en om die reden wilde een groep artsen in Salt Lake City haar dna onderzoeken. De game draaide dan ook vooral om de obstakels die Joël en Ellie op weg naar Salt Lake moesten zien te nemen.

Een rustig leven

Voor The Last of Us: Part II - hoe het eerste deel eindigde gaan we uiteraard niet verklappen - gaan we vijf jaar verder in de tijd. Ellie en Joël hebben zich gevestigd in Jackson, Wyoming en hebben daar een, naar omstandigheden, rustig leven opgebouwd Ellie is inmiddels een jongvolwassen vrouw, met alle taken, vrienden en relaties die je daarbij kunt verwachten.

Volledig scherm The Last of Us Part II. © Sony/Naughty Dog Op dit vlak maakt The Last of Us: Part II enkele interessante keuzes. Zo heeft Ellie een duidelijke voorkeur voor het vrouwelijke geslacht, wat in enkele scènes tot uiting komt. Het sterkste aan die keuze en met name de uitvoering is dat er in de game verder juist heel weinig nadruk op wordt gelegd. Het is een onderdeel dat hoort bij haar persoonlijkheid, zoals het ook hoort bij miljoenen mensen in de echte wereld. Zo eenvoudig kan het zijn.

The Last of Us: Part II draait primair om overleven. Ellie komt in Seattle terecht en daar zijn de gewapende groeperingen Washington Liberation Force en de Seraphites de baas. Die hebben het met elkaar aan de stok, maar schromen ook niet om Ellie onder vuur te nemen. Daarnaast zit de wereld ook nog steeds vol met Infected en ook die zijn gevaarlijk, mochten ze Ellie opmerken.

Meer mogelijkheden

Het helpt wel dat Ellie een stuk meer mogelijkheden heeft in dit tweede deel van The Last of Us. Ellie is nu negentien jaar oud en dus een stuk sterker en handiger. Tijdens het vechten is dat te merken doordat spelers nu aanvallen van vijanden kunnen ontwijken en beter terug kunnen vechten met allerlei slagwapens. Dat gaat gepaard met pittige actiescènes, waarbij te zien is hoe Ellie haar wapens soms letterlijk in haar vijanden ramt. The Last of Us: Part II is een game voor mensen van achttien jaar en ouder en bij het zien van deze scènes weet je meteen waarom dat zo is.

Schieten met een van de vuurwapens is ook een optie, maar het aantal kogels dat je hebt en kunt vinden, is beperkt. Om te overleven heb je aan wapens dus niet genoeg. Het is zaak om de omgeving goed te doorzoeken, op zoek naar spullen als doeken, alcohol en lege flessen. Hiermee kun je verband maken om wonden te verzorgen, molotovcocktails om vijanden mee aan te vallen en nog meer van dat soort items. De game kent een instelbare moeilijkheidsgraad, waarbij je steeds minder bruikbare voorwerpen tegenkomt naarmate je de game moeilijker maakt. Spelers kunnen dus zelf op zoek naar het voor hen ideale niveau.

Fantastische vertelstijl

Hoewel het verkennen en vechten in de zeer sfeervolle omgevingen belangrijk is, zijn dat niet de spelonderdelen die van The Last of Us: Part II een bijzondere game maken. Die eer komt toe aan het verhaal, of nog specifieker: de manier waarop dat verhaal verteld wordt.

Volledig scherm The Last of Us Part II. © Sony/Naughty Dog

In de eerste plaats verloopt The Last of Us: Part II niet volledig chronologisch. Af en toe wordt de speler meegenomen naar momenten in het verleden, vaak vooral om de band tussen twee personages te duiden of de motivatie van een personage te verklaren. Daarnaast telt mee dat alles bijdraagt aan het verhaal. Ellie komt bijvoorbeeld veel briefjes tegen van mensen die een boodschap voor hun geliefden probeerden achter te laten, terwijl ze op de vlucht sloegen voor de Infected. Soms zie je in dezelfde ruimte een niet opgeruimde eettafel of een nooit afgemaakt weekschema op een koelkast, als stille getuigen van het leed dat vijfentwintig jaar eerder op die plek geleden is. De pijn is voelbaar.

The Last of Us: Part II is dan ook een game die je niet alleen maar moet spelen, maar ook moet voelen. Dat klinkt wellicht wat zweverig, maar dat is het niet. Het aantal keer dat een simpel, maar ijzersterk geschreven en geacteerd gesprekje emoties losmaakt, is nauwelijks te tellen. The Last of Us: Part II ontpopt zich dan ook tot een achtbaan van emoties, waarin ook nog de boodschap dat niemand onfeilbaar is en elk verhaal twee kanten heeft, treffend wordt overgebracht.

Conclusie

Wie The Last of Us: Part II niet speelt, mist iets. Met deze game bewijst ontwikkelstudio Naughty Dog dat games anno 2020 een ideaal vehikel kunnen zijn voor een goed, volwassen verhaal, doorspekt met emotie en met enkele kippenvelwaardige scènes als hoogtepunt. Wat de toekomst met de PlayStation 5 gaat brengen valt nog even te bezien, maar dat het einde van het PlayStation 4-tijdperk met The Last of Us: Part II alvast op een waardige manier gevierd kan worden, moge duidelijk zijn.

Cijfer: 9