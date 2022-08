Terug naar school of werk met een nieuwe laptop: dit zijn de beste modellen onder de 800 euro

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreide vergelijking op BestGetest. Let op: de doorloop van modellen in de laptopmarkt gaat momenteel in hoog tempo. Daardoor kan het voorkomen dat enkele modellen snel uitverkocht zijn.

De beste: Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ACN6

Volledig scherm Lenovo IdeaPad 5 Pro (14 inch). © Lenovo

Zoek je een goede allrounder die ook nog eens wat extra kracht onder de motorkap heeft? Dan ben je met de Lenovo IdeaPad 5 Pro aan het goede adres. Dankzij de AMD Ryzen 5 5600U-processor,16GB werkgeheugen en 512GB opslagcapaciteit heeft de laptop geen problemen met intensieve taken zoals video- en beeldbewerking. En dankzij het full hd-scherm met een resolutie van 2240x1400 krijg je de beste beeldkwaliteit in deze prijsklasse.

Fijn is dat deze laptop zeer geschikt is om buiten de deur te gebruiken. De aluminium behuizing kan tegen een stootje, de batterij houdt het zo’n elf uur uit en de laptop kan dankzij de webcam en een speciale sensor zichzelf ontgrendelen wanneer je ervoor gaat zitten, en vergrendelen wanneer je even opstaat. Met een gewicht van 1450 gram is het geen lichtgewicht, maar ook bepaald geen zwaar bakbeest.

Wat ook fijn is bij een laptop als deze, is dat er voldoende aansluitingen zijn. Twee USB-C-poorten, twee USB-A-poorten en een fullsize SD-kaartlezer geven meer dan genoeg mogelijkheden. Jammer alleen van de HDMI-poort, die nog van het type 1.4 is. Dit betekent dat je geen 4K-scherm op 60Hz kan aansluiten.

Beste prijs: Acer Swift 3 (SF314-43-R2LX)

Volledig scherm Acer Swift 3. © Acer

De Acer Swift 3 combineert, net als de Lenovo IdeaPad Pro 5, een vlotte processor met 16GB werkgeheugen en 512GB opslag. In dit geval gaat het om een AMD Ryzen 7 5700U, een processor met acht processor-cores. En ook hier vinden we de gebruikelijke USB-aansluitingen, al beschikt de Swift 3 wél over de HDMI 2.0-poort die we bij de IdeaPad Pro 5 zo misten. Wat wel ontbreekt, is een kaartlezer.

De Swift 3 is met 1,2 kilogram een licht apparaat dat je makkelijk meeneemt. De prijs die je hiervoor betaalt is echter dat de behuizing gedeeltelijk van kunststof is, waardoor de behuizing soms licht meeveert wanneer je hard op toetsenbord of touchpad drukt.

Ook het beeldscherm is niet perfect. Hoewel de resolutie van 1920x1080 pixels en de matte coating die weerspiegelingen tegengaat het een prima scherm maken, valt de maximale helderheid tegen en kan het scherm geen volledig kleurenspectrum van de sRGB-standaard weergeven. Dat is niet erg als het een goedkopere laptop is, maar in deze prijscategorie tonen diverse andere modellen dat een beter scherm absoluut mogelijk is.

Toch blijft de Swift 3 dankzij zijn lichte gewicht, batterijduur van 10 uur en snelle hardware een goede reisgenoot.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we over technologische apparaten die door BestGetest zijn beoordeeld. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en BestGetest. De adviezen van BestGetest komen tot stand in samenwerking met het testlab van Tweakers, waar onder andere accuduur, snelheid en andere belangrijke aspecten van het product worden getest. In het lab worden per jaar honderden producten getoetst.

De redactie van BestGetest is volledig onafhankelijk. Bedrijven betalen op geen enkele manier om in deze artikelen behandeld te worden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.