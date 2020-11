Technische storing NOS: Journaal vanuit studio Den Haag op tv

De NOS kampt vanochtend met een technische storing in de stroomvoorziening in het gebouw van de omroep in Hilversum. Het NOS Journaal wordt daarom uitgezonden vanuit de studio in Den Haag. Eerder was het behelpen: het nieuws werd ‘vanaf papier’ in ultrakorte vorm gepresenteerd en waren er geen reportages te zien. In de vroege ochtend kon het Journaal op televisie helemaal niet worden uitgezonden.

,,De storing is voor de televisie nog niet opgelost, daarom zijn we uitgeweken naar de studio in Den Haag. We doen er alles aan om het op te lossen. Ik kan nog niet zeggen hoe lang het gaat duren”, aldus hoofdredacteur Marcel Gelauff van NOS Nieuws via de radio.

De problemen ontstonden kort voor 05.00 uur vanochtend en leidden tot verstoringen op de radio en televisie. Sinds 06.00 uur is de NOS weer te horen op de radio, een paar uur later waren de televisie-uitzendingen ook weer terug. Ook publiceren op NOS.nl en Teletekst was enige tijd onmogelijk, maar sinds ongeveer 07.00 uur werken deze systemen weer gedeeltelijk.

Lokale storing

,,Het is een zeer lokale storing, alleen in het NOS-gebouw. Wat er precies aan de hand is, in onduidelijk. We proberen het zo snel mogelijk te herstellen, dan gaan we onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ook waarom de noodsystemen het niet doen, want die zijn er wel”, zei Marcel Gelauff, hoofdredacteur van het NOS Journaal eerder vanochtend



De camerabeelden van de uitzending van het NOS Radio 1 Journaal werden enige tijd niet alleen live gestreamd op internet, maar ook op NPO 2 ter vervanging van het reguliere NOS Journaal. Op NPO 1 maakte Goedemorgen Nederland langere uitzendingen.

