T-Mobile komt volgende maand met eerste 5G-abonnement

T-Mobile biedt het abonnement aan vanaf februari. Het abonnement kost 37,50 euro per maand, 2,50 euro meer dan met 4G. Daarin zit onbeperkte data in Nederland en onbeperkt bellen in de EU. In het huidige abonnement zitten 120 belminuten binnen de EU.

Een woordvoerder van T-Mobile bevestigt aan techsite Tweakers dat het 5G-netwerk zo snel mogelijk na afloop van de frequentieveiling live zal gaan. Die veiling - waarbij verschillende frequenties verkocht worden aan providers - is uiterlijk in juni.



Er zijn al smartphones verkrijgbaar die 5G ondersteunen, al kwamen veel van die modellen nog niet uit in de Benelux. Onder meer de Aziatische telefoonmakers Samsung, Huawei, Xiaomi en OnePlus maakten al telefoons met ondersteuning voor 5G. Naar verluidt komt Apple dit jaar met een 5G-telefoon. Volgens de provider komen de eerste telefoons met 5G binnen een paar maanden uit in Nederland.

100 keer sneller

5G is - vanzelfsprekend - de opvolger van 4G. Deze vorm van mobiel internet is inmiddels beschikbaar voor vrijwel elke telefoon. Grote kans dat je dit nieuws leest op een telefoon met een internetverbinding via 4G. Met 4G is het mogelijk om een Netflix-serie moeiteloos te kijken op een resolutie van 1080p, oftewel Full HD.

Op papier is dat een snelheid van ongeveer 1 gigabit per seconde. De snelheden van 5G walsen daar echter als een vrachtwagen overheen. In theorie zou het mogelijk zijn om films te kijken met 20 gigabit per seconden. Bijna twintig keer sneller dus. Een film op 4K-resolutie kijken wordt daarmee een peulenschil.