Streamingdiensten halen voor het eerst wereldwijd kabel-tv in

Dat blijkt uit cijfers van een jaarlijks rapport van de MPAA, een filmbond uit de VS. In 2018 waren er wereldwijd 613,3 miljoen abonnementen voor diensten als Netflix en Amazon Prime. Dat is 27 procent meer dan in 2017. In dezelfde periode daalde de hoeveelheid kabel-tv-abonnementen juist licht met 2 procent. Wereldwijd hadden 556 miljoen mensen een dergelijk abonnement.

Dat betekent niet dat nu meer mensen een streamingabonnement hebben dan een tv-abonnement. Satelliet- en iptv zijn namelijk samen goed voor zo’n 500 miljoen abonnementen. In totaal zijn er dus wereldwijd meer dan een miljard tv-abonnementen. Het aantal abonnementen op videostreamingdiensten groeit wel harder dan het aantal abonnementen voor televisie.

Omzet

Wat verder opvalt, is hoe weinig de streamingdiensten omzetten in vergelijking met kabel. Kabel-tv was in 2018 wereldwijd goed voor omgerekend zo’n 100 miljard euro, ongeveer 8 miljard euro meer dan het jaar daarvoor. Videostreamingdiensten leverden over dezelfde periode niet eens 35 miljard euro op.

Het rapport van de MPAA gaat over de omzet van de wereldwijde én Amerikaanse tv- en filmindustrie. Uit het rapport valt ook op te maken dat consumenten voor het eerst meer geld uitgeven aan digitale tv-series en films dan aan fysieke beelddragers of de bioscoop.