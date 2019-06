Straatvoetbal keert terug in FIFA met nieuwe speelmodus

‘Kijk allemaal naar EA Play, want we gaan iets compleet nieuws doen met FIFA’. EA was niet van plan het rustig aan te doen, voorafgaand aan de onthulling van FIFA 20. De game was op persconferentie EA Play in Los Angeles voor het eerst speelbaar, maar belangrijker is dat een geheel nieuwe modus werd aangekondigd. De korte versie van die onthulling: straatvoetbal is terug in FIFA. Het hele verhaal is wat uitgebreider, maar het draait inderdaad om voetballen buiten de standaard ‘elf tegen elf’-variant.

Volta

Volledig scherm FIFA 2020 © EA We hebben het hier over een heel nieuwe spelmodus, genaamd Volta. In een interview dat we met twee van de makers hadden, werd benadrukt dat Volta meer is dan simpelweg straatvoetbal. In de eerste plaats zijn er meer smaken. Spelers kunnen kiezen voor alles tussen ‘twee tegen twee’ en ‘vijf tegen vijf’ en daarbij zijn er allerlei soorten velden en opties in regels. Je kunt bijvoorbeeld ‘twee tegen twee’ in een kooi spelen, maar ook ‘vijf tegen vijf’ in een Futsal-zaal, compleet met de regels die horen bij hoe Futsal in werkelijkheid wordt gespeeld.

Daarnaast is de cultuur rond deze vormen van voetbal een belangrijk aspect. Dat komt terug in het uiterlijk van de spelmodus en in de sfeer eromheen. De basis is en blijft voetbal, maar eromheen hangt in Volta een urban sfeer, compleet met bijpassende muziek. Rond de wedstrijden in Volta is ook voldoende te zien. Het publiek, dat om de kooi of het veld heen staat, wordt vermaakt door een DJ, en het geheel is sfeervol verlicht.

Wat gameplay betreft kun je met Volta, zoals gezegd, veel kanten op. De basis voor die gameplay is de normale FIFA-gameplay, al ligt in Volta wel meer nadruk op het uitvoeren van trucjes en kun je natuurlijk gebruikmaken van muurtjes, als het speelveld die heeft. De spelers op de veldjes profiteren echter wel gewoon van de ‘slimheid’ die je als het goed is gaat zien bij spelers in de overige spelmodi van FIFA 20. Het mag op straat meer om stijl gaan, maar een goed gevoel voor waar ruimte ligt is ook op een klein veldje handig.

Conclusie

Met Volta krijgt FIFA 20 er een leuke spelmodus bij, zoveel lijkt wel duidelijk. Er is veel te doen, zowel tegen de AI als tegen andere spelers, en dat dan ook nog eens in heel veel verschillende configuraties. Voor veel gamers zal deze nieuwe spelmodus al voldoende reden zijn om FIFA 20 te willen spelen. Voor anderen zullen de overige spelmodi en de veranderingen in de normale gameplay belangrijker zijn. Die laatste groep heeft nu een voorproefje, maar nog niet meer dan dat. Zoals altijd geldt dat FIFA zich pas tijdens en na de releaseperiode echt moet bewijzen. Dat is dit jaar niet anders, ook al is de eerste kennismaking prima verlopen.