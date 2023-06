Storing ING voorbij, maar klanten niet te spreken over zoveelste digitale ongemak

De storing met internetbankieren en de mobiele app van ING is voorbij. Daarmee komt een einde aan een nieuwe ronde van digitaal ongemak voor vele tienduizenden klanten. Vrijdagmiddag rond half 3 werd de financiële instelling voor de zoveelste keer in korte tijd getroffen door malheur. De bank biedt haar excuses aan.

Wat de oorzaak is geweest vande technische storing, is nog onbekend. Nederlandse klanten van de bank konden niet inloggen bij internetbankieren en de app voor de mobiele telefoon gebruiken. Ook betalen via iDEAL kon niet. Nu is dat allemaal wel weer mogelijk.

.Ook betalen met de creditcard kon tijdelijk niet online, want daarvoor moet goedkeuring worden gegeven in de app van ING. In winkels konden klanten wel met de creditcard en bankpas betalen. Op Allestoringen.nl kwamen in korte tijd ruim 15.000 klachten binnen.

Op sociale media reageerden tientallen klanten woest. ,,Je wordt er gewoon moedeloos van. Ik kan wéér niet inloggen.” Ook vakbond FNV Spoor liet van zich horen op Twitter: ‘ING ligt er al vaker uit dan NS verstoringen heeft’, schreef de vakbond cynisch. ‘Lang leve de digitalisering en het ingecaseerde risico dat dit bedrijf neemt. Laten we vooral bij OV bedrijven niet alles digitaliseren om dit soort problemen te voorkomen.’

Eerdere storingen

Volledig scherm © REUTERS

ING, met in Nederland zo'n vijf miljoen klanten, kampte twee weken geleden ook al met een storing. Toen gaf de bank aan dat er maatregelen werden genomen om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

Begin mei had de bank ook uren last van een storing. Op maandag had een deel van de klanten problemen met betalen en geld storten. Ook hadden klanten moeite met het inzien van hun spaarrekeningen.

In maart duurde het zelfs uren voor ING de technische problemen had opgelost. En in februari was het zeker dertien uur lang onmogelijk om online te bankieren. Dat kwam omdat interne systemen niet meer goed met elkaar communiceerden.

