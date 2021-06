Storing bij ING-app en inloggen Mijn ING

Brussels nieuwste speeltje: digitale portemon­nee voor elke Europeaan

3 juni Europa komt met een nieuw speeltje: een digitale portemonnee waarmee we straks in elk Europees land bijvoorbeeld een flat kunnen huren of een bankrekening openen. Ook telecom-, transport- en energiebedrijven zijn verplicht betaling via deze digitale portemonnee te aanvaarden.