Storing bij Facebook: Instagram en WhatsApp slecht bereikbaar

Man giet fles water over techmiljar­dair bij presenta­tie: ‘Wat is jouw probleem?’

12:02 Een speech van de topman van het Chinese zoekmachinebedrijf Baidu in Peking is uitgemond in een koude douche. Tien minuten nadat Robin Li aan zijn toespraak op een congres was begonnen, beklom een man het podium en goot hij een flesje water leeg over het hoofd van de miljardair.